ABD çileden çıktı, o ülkeyi bas bas uyardı! Adeta duraklar kapandı: Amerikan şirketlerinin sabrı tükeniyor!

Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle Pekin’de görüşmeler gerçekleştiren ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo 3 Eylül Pazar günü çeşitli Amerikan televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu. VOA Türkçe’nin haberine göre Raimondo, Çin’de faaliyet yürüten Amerikan şirketlerinin öngörülebilir bir çevre ve eşit şartlara sahip olmayı hak ettiğini kaydetti.

Raimondo Amerikan şirketlerinde çalışma için istek olduğunu kaydederek, Çin hükümetinin bazı tavırlarının olumlu olmasına rağmen uygulamanın açıklamalarla örtüşmesi gerektiğini savundu.

CBS’e açıklama yapan ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Çin’in durumu daha zorlaştırdığını söylerken temasları sırasında Çinli yetkililere Amerikan iş dünyasında barın tükenmekte olduğunu aktardığını belirtti. Çin’in mesajı alacağını umduğunu kaydeden Raimondo bu sayede istikrarlı büyüyen ticari ilişkilere sahip olunabileceğini kaydetti.

Raimondo CNN’e yaptığı açıklamada da Amerikan şirketlerinin, açıklanamayan cezalar, iş yerlerine baskın ve karşı casusluk yasaları gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Ticaret Bakanı, e-postaların hacklenmesini de Çin’deki temasları sırasında gündeme getirdiğini, yetkililerin bundan haberleri olmadığını ve bunun kasıtlı olmadığını kendisine aktardıklarını söyledi.

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“Böyle olaylarla karşılaştığınızda güven oluşturmak zor” ifadesini de kullanan ABD Ticaret Bakanı, Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla ilgili de konuştu. Buna göre emlak sektöründe Çin ekonomisinin gerçekten zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi ve Pekin’in ekonomisinin daha şeffaf ve piyasa odaklı olduğu dönemde daha iyi olduğunu ifade etti.