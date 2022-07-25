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Dünya ABD cayır cayır yanıyor! Büyük tehdit
Dünya

ABD cayır cayır yanıyor! Büyük tehdit

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınında 15 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 10 yapının harap olduğu ve 3 bin 271 yapının da tehdit altında olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:29:00 -
ABD cayır cayır yanıyor! Büyük tehdit

Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) eyaletin Mariposa bölgesinde devam eden orman yangınıyla ilgili dün yaptığı açıklamada 15 bin 603 hektarlık alanın küle döndüğünü, 10 yapının harap olduğunu, 5 yapının zarar gördüğünü ve hem ev hem de işyeri olmak üzere 3 bin 271 yapının da tehdit altında olduğunu bildirdi.

Yangının önceki günlerde olduğu kadar etkin olmadığı ve itfaiyecilerin ilerleme kaydettiği ifade edilen açıklamada yangına 281 itfaiye aracı, 66 dozer, 46 su ikmal aracı, 2 bin 548 personel ve 17 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Acil durum ilan edilmişti

Dün Kaliforniya Valiliği'nden yapılan açıklamada orman yangının kritik altyapıyı tehdit etmesi ve siviller için risk oluşturması nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan edildiği belirtilmişti.

Yangın ulusal parkı tehdit ediyor

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı'nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

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Yorumlar

432

akit unutmayın rusyada abd kadar düşmanımızdır çünkü anadoluda tarihte nice sovyet cumhuriyetleri kurmu bunlardan bir örnek erzincan sovyet cumhuriyeti işte anladızmı

432

abdye gelince allah kendisini zikreden doğaya yardım etsin içindeki kafirleride ebedi yaksın rabbim veya imana getirsin amin
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