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Aktüel ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı meclisin başkanı ile siyasi diyalog konusunu görüştü
Aktüel

ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı meclisin başkanı ile siyasi diyalog konusunu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:44:48 -
ABD Büyükelçisi, Hafter yanlısı meclisin başkanı ile siyasi diyalog konusunu görüştü

İSTANBUL (AA) - ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile Libyalı taraflar arasındaki siyasi diyalog konusunu görüştü.

Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Norland, Salih ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Norland-Salih görüşmesinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen Libya diyalog sürecinin desteklenmesi konusu ele alındı.

Mısır basınına göre, Salih, Libya konusuyla ilgili Mısırlı yetkililer ve Norland'la görüşmek üzere bugün Kahire'ye ulaşmıştı.

Norland, dün yaptığı açıklamada, Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında istişarelere devam ettiğini ifade etmişti.



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