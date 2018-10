ABD Büyükelçiliğine saldırıda flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, olay günü şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın olaydan önce tıraş olmak için oturdukları semtte berbere gittikleri, sonra alkollü içecek alarak araç içerisinde içmeye başladıkları belirtildi. Şüphelilerin daha sonra evlerine giderek ruhsatsız olan tabancalarını aldıkları ve otomobille büyükelçiliğin bulunduğu Atatürk Bulvarı'na saat 04.45 sıralarında geldikleri bildirilen iddianamede, otomobili park eden şüphelilerin, keşif amacıyla yaya olarak büyükelçilik etrafında dolaştıkları vurgulandı.



Şüphelilerin bir süre sonra tekrar arabaya binerek büyükelçiliğe ait 6 nolu güvenlik noktasına doğru hareket ettikleri aktarılan iddianamede, "Aracın sağ ön yolcu koltuğunda şüpheli Osman Gündaş'ın oturduğu, aracı ise şüpheli Ahmet Çelikten'in kullandığı, saat 05.07 sıralarında güvenlik noktasının önüne geldiklerinde Çelikten'in aracı biraz yavaşlatarak elçilik binasına doğru ateş etmeye başladığı ve eylemlerini tamamladıktan sonra şüphelilerin hızlıca olay yerinden uzaklaştıkları, yaklaşık kırk dakika sonra saat 05.48 sıralarında tekrar olay yerine geldikleri ve oradaki kalabalığı görerek tekrar geri döndükleri tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu plakası belirlenen otomobilin aynı gün akşam saat 17.00 sıralarında şüphelilerden Çelikten ile Bağlum'da ele geçirildiği anlatılan iddianamede, Çelikten'in beyanı üzerine Gündaş'ın da yakalandığı kaydedildi.





Silah, 50 adet fişek, broşür ve kar maskesi



Saldırı öncesinde olay yerinde keşif yaptıklarına ilişkin görüntülerin sorulduğu Çelikten ve Gündaş'ın, görüntülerdeki kişiler olduklarını ve saldırı öncesinde yaya olarak büyükelçilik çevresinde keşif yaptıklarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın, Çelikten'in yer göstermesi neticesinde bulunduğu metruk yerde 50 adet fişek, broşür ve kar maskesiyle ele geçirildiği bildirildi.

İddianamede, şüphelilerden Gündaş'ın FETÖ/PDY ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının ve örgütle irtibatlı iş yerinden SGK kaydının tespit edilmesi üzerine şüphelinin patronu olan ve Bank Asya'da hesap hareketliliği olduğu belirlenen Ersin Bayram ile olayda kullanılan aracın sahibi ve saldırıyı gerçekleştirenlerden Çelikten'in patronu olan Talip Bora Kılıç'ın da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. İddianamede Bayram'da da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ifade edildi.

Karlov suikastı şüphelisiyle irtibat



İddianameye göre, yapılan aramalarda şüphelilerden Talip Bora Kılıç'ın evinde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 4 adet kitabı bulundu. Cep telefonlarına ilişkin HTS analizleri sonucunda şüphelilerden Gündaş ve patronu Bayram'ın bir kısmı tutuklu bulunan, bir kısmı kamudan ihraç edilen FETÖ ile bağlantılı yüzlerce kişiyle irtibatları tespit edildi. İki şüphelinin de örgütün bazı Emniyet "mahrem imam"larıyla bağlantıları da ortaya çıktı.



Bayram'ın bağlantılı olduğu "mahrem imam"lardan birinin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında halen tutuklu olan Ahmet Kılıçarslan olduğu, Bayram'ın, GSM hattından Kılıçarslan'ı 4 Mayıs 2015'te iki defa aradığı belirlendi.



Bayram'ın FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği (HÜRSİAD) içerisinde aktif olarak görev yaptığı da tespit edildi.

Saldırıdan sonra 'son dakika' haberlere bakmışlar

Çelikten'in sosyal medya hesabında, kalaşnikof otomatik tüfek ile bazı tabancaların fotoğraflarına rastlanırken, saat aralığı 00.43-00.50 olan, ancak tarihi bulunmayan bir zamanda Google üzerinden ABD Büyükelçiliği ile aramalar yaptığı, saldırının sonrasında ise son dakika haberlerine baktığı bildirildi.



Gündaş'ın sosyal medya hesabında ise FETÖ/PDY ile alakalı birçok fotoğraf ve övücü mahiyette yazı belirlendi. Sanıklardan Ersin Bayram'ın "FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının sivil kanadında görevli mahrem abi olduğu", kendi adına kayıtlı hattını kişisel işlerinde, Alya Abed Alımarı adına kayıtlı hattı ise örgütsel faaliyetlerde kullandığına işaret edildi.





İddianamede şüphelilerin savcılık ifadelerine yer verildi. ABD Büyükelçiğine ateş ettiğin belirlenen şüpheli Ahmet Çelikten, FETÖ elebaşı Gülen'in basından tanıdığını, örgütle her hangi bir ilişkisinin olmadığını savundu. Osman Gündaş'ın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğunu anlatan Çelikten, iş yerlerinin yakın olması nedeniyle Ersin Bayram'ı tanıdığını, Talip Bora Kılıç ile yaklaşık bir yıldan beri tanıştıklarını aktardı.



ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemin yapıldığı 19 Ağustos'ta arkadaşları Gündeş ve Asım Yılmaz ile bir kuaförde buluştuklarını, daha sonra alkol almak için buradan ayrıldıklarını ifade etti.



Gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldıklarını belirten Çelikten, şöyle devam etti: "ABD'nin ülkemize uyguladığı baskı ve yaptırımları konuştuk. Aracı hızlı kullanıyordum. O sıra Osman 'Abi çok hızlı kullanıyorsun, pisipisine ölüp gideceğiz. En azından insanlara faydalı bir şeyler yapıp öyle ölelim' dedi. 'İnsanlığa faydalı ne yapacağız' diye sordum. O da 'Amerikalılara sıkalım' dedi. Daha sonra evimden ruhsatsız silahı ile mermileri aldım. Saat 04.50 gibi elçiliğinin oradaki taksi durağına aracı park ederek keşif yaptık. Keşif sırasında Osman'a 'Buranın her tarafı taş, biz nereye sıkacağız' dedim. O da 'Boş ver, biz sıkalım, gündem olsun' dedi. Arabaya döndük, Osman mermileri şarjöre bastı. Mermiyi silahın ağzına verdim, bir an gaza geldim. Yan camdan uzanarak ABD Büyükelçiliğine 7-8 el ateş ettim." Eylem için kimseden talimat almadığını savunan Çelikten, eylemi alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.





Şüpheli Osman Gündaş da FETÖ ile irtibatının olmadığını, ancak 2005-2009 arasında bu yapıya bağlı Samanyolu Kolejinde temizlik elemanı olarak görev yaptığını anlattı. Okulda çalıştığı dönemde birkaç kez dini içerikli sohbetlere katıldığını belirten Gündaş, maaşını örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'dan aldığını, kurumdan ayrıldıktan sonra bu hesabı kullanmadığını savundu.



Elçiliğe ateş açan şüpheli Çelikten ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu belirten Gündaş, "Ersin Bayram çalıştığım iş yerinin sahibidir. 19 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Ahmet Çelikten, Asım Yılmaz ile birlikte, Aktepe’de bir iş yerinden alkol aldık ve Amerika’ya küfür ettik. Elçiliğin önünden geçerken Ahmet Çelikten camdan tabanca ile ateş etti. Araç ile olay yerinden hızla uzaklaştık." ifade eden.





Şüphelilerden Bayram'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçunun yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istendi.



Şüphelilerden Gündaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak", Çelikten'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarının yanı sıra Bayram ile aynı suçlardan 49 yıl 6'şar ay, Talip Bora Kılıç'ın ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçunun yanında diğer suçlardan toplam 45 yıla kadar hapsi talep edildi.