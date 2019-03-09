0553 313 94 23

ABD Büyükelçiliği görevlisi havalimanına havan mermisi sokarken yakalandı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği görevlisinin bu sabah Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na üzerinde patlatma mekanizması bulunan fakat içinde patlayıcı olmayan bir havan mermisi sokmaya çalıştığını duyurdu.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:21
ABD Büyükelçiliği görevlisi havalimanına havan mermisi sokarken yakalandı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan bir kişinin bu sabah Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na üzerinde patlatma mekanizması olan, fakat içinde patlayıcı olmayan bir havan topu mermisi sokmaya çalıştığı belirtildi.

Bakanlık yetkilisi, “9 Mart sabahı Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’nın D terminaline dışarıdan girişinde, ABD Büyükelçiliği çalışanının bagajının taranması sırasında, havan topu mermisine benzeyen bir nesne tespit edildi. Olay yerine çağrılan patlayıcı uzmanları, bunun gerçekten üzerinde patlatma mekanizması olan, ancak gövdenin içinde izlerine rastlanmış olsa da patlayıcı bulunmayan bir havan topu mermisi olduğunu doğruladı” diye konuştu.

Yetkili, “ABD Büyükelçiliği’ne Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Şeremetyevo Havalimanı'ndaki departmanı tarafından derhal bilgi verildi. Büyükelçiliğin çalışanının bu davranışı ile ilgili açıklama yapmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"ABD’li diplomat kasten provokasyon yaptı"

Rus dışişleri yetkilisi, bakanlığın kanısının ABD Büyükelçiliği çalışanının Şeremetyevo Havalimanı’na havan mermisi sokmaya çalışarak kasten provokasyonda bulunduğu yönünde olduğunu belirtti.

Rus diplomat, “2001’deki terör saldırılarından sonra ABD’nin, hava taşımacılığında güvenliği sağlama konusunda son derece dikkatli olduğu dikkate alındığında bu kişinin, bagajdaki havan mermisinin çok ciddi bir durum olduğunu anlamaması mümkün değil. Demek ki böyle bir adımı kasten atmış oldu” diye konuştu.

Bakanlık yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamadaysa, “Görünüşe göre ABD, provokasyon amacıyla savaş gemilerini ve uçaklarını sürekli olarak sınırlarımıza yakın noktalardan geçirerek Rusya’nın güvenliğini sadece dışarıdan test etmekle kalmayıp bunu içeriden de yapmaya çalışıyor, hem de bunun elçilik çalışanlarını devreye sokuyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, üzerindeki havan mermisine el konulduktan sonra New York’a uçan Amerikalı konsolosluk çalışanının ABD Silahlı Kuvvetleri ile doğrudan bağlantısı bulunuyor ve bu kişi ‘Rus taşımacılık tesisine yönelik provokasyon girişiminde bulundu’.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre ABD Büyükelçiliği çalışanı, görev süresinin tamamlanması nedeniyle Rusya’dan ayrılırken boş havan mermisini ‘özel koleksiyonu için’ aldığını ileri sürdü.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:21
  1. ABD
  2. provokasyon
  3. Amerikalı konsolosluk çalışanı
  4. ABD Silahlı Kuvvetleri
  5. Rusya
  6. havan mermisi
  7. ABD Büyükelçiliği
  8. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği
  9. Şeremetyevo Havalimanı
  10. havan topu mermisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen karşısına çıktı
    1. Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen..
    2. Köpekler ezan okurken neden ulur?
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    4. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    6. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    7. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    8. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    9. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    10. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    11. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    12. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    13. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    14. Barcelona geri dönüşle kazandı
    15. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    16. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    17. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    18. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    19. Manchester City, Sterling ile kazandı
    20. "Neredeyse 5 bin tane projemiz var"
    21. TFF'den vefat eden taraftarların..
    22. Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan..
    23. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    24. Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere..
    25. Milli güreşçilerden birer altın, gümüş..
    26. Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı..
    27. Venezuela’da elektrik kesintileri..
    28. Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5..
    29. "Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı..
    30. Dil mantarı nedir? Nasıl geçer?
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı