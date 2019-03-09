ABD Büyükelçiliği görevlisi havalimanına havan mermisi sokarken yakalandı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus basınına yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan bir kişinin bu sabah Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na üzerinde patlatma mekanizması olan, fakat içinde patlayıcı olmayan bir havan topu mermisi sokmaya çalıştığı belirtildi.

Bakanlık yetkilisi, “9 Mart sabahı Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’nın D terminaline dışarıdan girişinde, ABD Büyükelçiliği çalışanının bagajının taranması sırasında, havan topu mermisine benzeyen bir nesne tespit edildi. Olay yerine çağrılan patlayıcı uzmanları, bunun gerçekten üzerinde patlatma mekanizması olan, ancak gövdenin içinde izlerine rastlanmış olsa da patlayıcı bulunmayan bir havan topu mermisi olduğunu doğruladı” diye konuştu.

Yetkili, “ABD Büyükelçiliği’ne Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Şeremetyevo Havalimanı'ndaki departmanı tarafından derhal bilgi verildi. Büyükelçiliğin çalışanının bu davranışı ile ilgili açıklama yapmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"ABD’li diplomat kasten provokasyon yaptı"

Rus dışişleri yetkilisi, bakanlığın kanısının ABD Büyükelçiliği çalışanının Şeremetyevo Havalimanı’na havan mermisi sokmaya çalışarak kasten provokasyonda bulunduğu yönünde olduğunu belirtti.

Rus diplomat, “2001’deki terör saldırılarından sonra ABD’nin, hava taşımacılığında güvenliği sağlama konusunda son derece dikkatli olduğu dikkate alındığında bu kişinin, bagajdaki havan mermisinin çok ciddi bir durum olduğunu anlamaması mümkün değil. Demek ki böyle bir adımı kasten atmış oldu” diye konuştu.

Bakanlık yetkilisinin Sputnik’e yaptığı açıklamadaysa, “Görünüşe göre ABD, provokasyon amacıyla savaş gemilerini ve uçaklarını sürekli olarak sınırlarımıza yakın noktalardan geçirerek Rusya’nın güvenliğini sadece dışarıdan test etmekle kalmayıp bunu içeriden de yapmaya çalışıyor, hem de bunun elçilik çalışanlarını devreye sokuyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, üzerindeki havan mermisine el konulduktan sonra New York’a uçan Amerikalı konsolosluk çalışanının ABD Silahlı Kuvvetleri ile doğrudan bağlantısı bulunuyor ve bu kişi ‘Rus taşımacılık tesisine yönelik provokasyon girişiminde bulundu’.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre ABD Büyükelçiliği çalışanı, görev süresinin tamamlanması nedeniyle Rusya’dan ayrılırken boş havan mermisini ‘özel koleksiyonu için’ aldığını ileri sürdü.