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ABD Bush'a veda ediyor! Tüm liderler katılacak

Amerika Birleşik Devletleri, eski Başkan George H. W. Bush'a devlet töreniyle veda edecek. Törene Trump ve eski başkanların katılması bekleniyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:21
ABD Bush'a veda ediyor! Tüm liderler katılacak

ABD, 41. Başkanı George H.W. Bush’a düzenlenecek devlet töreniyle veda edecek. Bush, ABD’nin devlet erkanından birçok kişinin ve yabancı ülke liderlerinin katılacağı törenin ardından Texas’ta defnedilecek.

Cuma günü hayatını kaybeden 41’inci Başkanı George H.W. Bush için bugün Washington’daki Ulusal Katedral ’de devlet töreni düzenlenecek. Bush’un bayrağa sarılı tabutu, ABD Kongre Binası’ndan alınarak Washington Ulusal Katedrali’ne getirilecek. Katedral ‘de düzenlenecek devlet töreninin ardından Teksas’a gönderilecek.

Liderlerin hepsi katılacak

George H.W. Bush için düzenlenecek devlet törenine katılacakların tam listesinin henüz açıklanmamasıyla beraber ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter’ın katılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania, Polonya Cumhurbaşkanı Andraj Duda, Avustralya'nın 26. Genel Valisi. Peter Cosgrove ve eski İngiltere Başbakanı John Major da törene katılacak isimler arasında yer alıyor.

Bush konuşacak

ABD’nin 43. Başkanı ve George H.W. Bush’un oğlu George W. Bush, babası için bir konuşma yapacak. Kanada Başbakanı Brian Mulroney, Wyoming eyaletinin eski senatörü Alan Simpson ve Bush’un biyografisini kaleme alan Jon Meacham da konuşmacılar arasında yer alması bekleniyor.

Törenin ardından Bush, Houston kentine götürülecek. Yarın Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan George Bush Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nde eşi Barbara Bush ile kızı Robin Bush’un yanına defnedilecek. 41. Başkanı George H.W. Bush onuruna bugün için ulusal yas ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:21
  1. Trump
  2. Bush
  3. ABD

YORUM YAZ

  • fatihfatih18 dk önce
    SADDAM SENİ BEKLİYOR ....İSLAMDÜNYASIGEÇ DEOLSA BİRPİSLİKTEN KURTULDU ..CEHENNEMİMATEŞİ SENİNLEOLSUN ...
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202327 dk önce
    Beni çağırsalar gitmem çünkü herif bağdadı B52 lerle bombaladı...
  • MilletMillet43 dk önce
    Cehennemin dibine kadar yolu var
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