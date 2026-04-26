ABD bu isim hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek!

Milyonlarca Müslümanın katili ABD, Iraklı Kataib Seyyid el Şüheda lideri hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Rewards for Justice programı, Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) bünyesinde yer alan bir grubun lideri hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, “Ebu Ala el-Velayi” olarak bilinen Haşim Finyan Rahim es-Serraci, Kataib Şeyyid el Şüheda adlı yapının liderliğini yürütüyor. ABD, bu grubun Iülkedeki Amerikan diplomatik tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca söz konusu grubun Irak ve Suriye’de ABD üsleri ile personeline yönelik saldırılarda da yer aldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Ahmed al-Hamidawi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıklamıştı. Hamidavi’nin, Ketaib Hizbullahı'nın lideri olduğu ve 2007’den bu yana ABD vatandaşlarının kaçırılmasında rol oynadığı iddia ediliyor.

Bakanlık ayrıca, Irak’taki ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar hakkında bilgi sağlayanlara 3 milyon dolara kadar ödül teklif etti.