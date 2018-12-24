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ABD borsalarını alt üst eden paylaşım! Trump'tan Fed'e 'golfçü' benzetmesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan Fed için yaptığı, "ABD ekonomisi için tek sorun ABD Merkez Bankası (Fed)" açıklamasının ardından ABD borsalarında sert düşüşler yaşandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:48
ABD borsalarını alt üst eden paylaşım! Trump'tan Fed'e 'golfçü' benzetmesi!

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD ekonomisi için tek sorun ABD Merkez Bankası (Fed)" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından ABD borsalarında çok sert düşüşler yaşandı. 

Fed'in güçlü dolar ve ticaret savaşlarını anlamadığını belirten Trump, yayımladığı tweet mesajında Fed yetkililerinin piyasalara dair bir hisleri olmadığı söyledi.

Donald Trump, Fed için, "Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" benzetmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:48
  1. Donald Trump
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