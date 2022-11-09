ABD borsaları düşüşle açıldı

ABD borsaları çarşamba gününe düşüşle başladı. Yatırımcılar ABD Kongresi’ni kimin kontrol edeceğini belirleyecek ara seçimlerin kesin sonucunu bekliyor.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,92 düşüşle 32.857,11 puanda, S&P 500 Endeksi %0,90 düşüşle 3.793,73 puanda ve Nasdaq Endeksi ise %1,04 düşüşle 10.505,57 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,403 yükselişle %4,173 seviyesinde değerleniyor.

ABD borsaları üç gün üst üste gelen yükselişlerin ardından seçim engeline takıldı. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre Wall Street Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi’ndeki iki meclisten en azından birinde tartışmasız bir zaferle ayrılmasını bekliyor. Zira Cumhuriyetçilerin olası bir zaferi Demokrat Başkan Joe Biden’ın ileriki süreçte uygulamayı planlayacağı herhangi bir vergi tasarısının veya harcama planının bloke edilmesini sağlayacak.

Ancak ABD Kongre seçimlerinin sonuçları hâlâ net değil. Sandıklardan gelen son verilere göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde 199’a 172 koltukla seçimi önde götürüyor. Partilerin mecliste çoğunluk sağlayabilmesi için 218 koltuk gerekiyor. NBC News Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nden 220 sandalye kazanabileceğini öngörüyor ve bu da zayıf bir çoğunluk anlamına gelecek.

Kıran kırana süren ABD Senatosu seçimlerinde ise ibre Demokratlardan yana. 48’e 48 eşitlikle devam eden seçimde çoğunluk için 50 koltuğu geçmek gerekiyor. Ancak eşitlik durumunda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyunun geçerli sayılması Senato’daki Demokratların üstünlüğünü gösteriyor.

Senato seçimlerindeki sonucu belirleyecek kilit yarışlardan birinde Demokrat John Feterman Cumhuriyetçi Mehmet Öz’ü geride bıraktı. İki aday Pennsylvania’yı temsil eden Senato koltuğu için yarışıyordu. Öz, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın desteğini de arkasına almıştı. Georgia ve Nevada’daki kritik Senato yarışları ise henüz çözüme ulaşmadı.

CNBC’nin haberine göre Dennis DeBusschere konuyla ilgili açıklamasında, “Seçim sonuçları hâlâ belirsiz. Ancak anketlerin ve yatırımcıların öngördüğü (Cumhuriyetçileri temsil eden) kırmızı dalga gerçek olmadı. Bu volatilitenin halihazırda yüksek olduğu piyasalara kısa vadede daha fazlasını ekleyecektir” ifadelerine yer verdi.

ABD piyasalarını seçim gündemi işgal ederken ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışları ve ekonominin olası bir resesyona girme ihtimali ekonominin merkezindeki sorun olmayı sürdürüyor.

AGF Investments'ın ABD Politika Stratejisti Başkanı Greg Valliere, siyasi manzaranın Washington'un gevezelik eden sınıfını büyüleyeceğini ancak asıl odak noktasının farklı olduğunu söyledi. Zira baş stratejiste göre piyasalar “bir resesyonun ortaya çıkıp çıkmayacağını, FED’in bu kış faiz artışlarını sona erdirip erdirmeyeceğini ve Ukrayna savaşından bir ateşkes veya müzakerenin mümkün olup olmayacağını” izliyor.

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