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Dünya ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi
Dünya

ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1 bombardıman uçakları ve 200 destek personelinden oluşan bir keşif filosunun Norveç'e konuşlandırılmasından rahatsızlık duyan Rusya'nın bölgede bir füze testi gerçekleştireceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:57:00 -
ABD bombardıman uçaklarını göndereceğini duyurmuştu! Rusya'dan bölgede füze testi

ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B Lancer bombardıman uçağı filosunun ilk defa Norveç'e gönderileceği bildirilmişti. B-1 bombardıman uçakları ile çalışacak olan 200 Amerikan askerinin halihazırda Norveç'te bulunan hava üssünde olduğu biliniyor.

Amerikan bombardıman uçaklarının Norveç'te konuşlandırılmasından memnun olmadığı düşünülen Rusya ise bir füze testi yapacağını bildirdi.

The Barents Observer tarafından yapılan habere göre Rusya, Norveç'in kuzeyinde yer alan uluslararası bir bölgede füze testi gerçekleştireceğini açıkladı. Rus yetkililerin Norveç ile Ayı Adası arasındaki uluslararası sular üzerinde 18-24 Şubat tarihleri arası için hava trafiğini uyarmak adına nota yayınladığı belirtildi.

Norveç Savunma Araştırma Kuruluşu (FFI) Araştırma Görevlisi Kristian Åtland, "Tesadüfen olsun veya olmasın, Rusya'nın test alanı 22 ila 25 derece doğu boylamı arasında, başka bir deyişle 24. meridyen civarında yer alıyor. Müttefik uçaklar, Norveç'in kendi kendine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle normalde bu hattın doğusunda eğitim faaliyetleri yürütmez." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın nota duyurusu sonrası ne tür bir füze ile testi gerçekleştireceği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: star.com.tr

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