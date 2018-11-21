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ABD bombardıman uçaklarını Çin'e yolladı

Amerika Birleşik Devletleri, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Air Force Üssü'ndeki iki bombardıman uçağını Güney Çin'e yolladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
ABD bombardıman uçaklarını Çin'e yolladı

ABD Pasifik Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'ndaki Andersen Air Force Üssü'nden kalkan iki B-52 bombardıman uçağının pazartesi günü Güney Çin Denizi üzerinde "rutin eğitim uçuşu yaptığı" belirtildi.

Uçuş, bugün Hong Kong'a demirlemesi planlanan ABD Donanmasına bağlı USS Ronald Reagan uçak gemisi ve ona bağlı muharip filonun varışının öncesinde gerçekleştirildi.

Pekin yönetimi, bu ay sonunda Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşme öncesinde gerginliği azaltmak üzere donanma filosunun demirlemesine izin verdi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
  1. ABD
  2. Çin

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  • Kocasolak Kocasolak 53 dk önce
    Çin’in ZALİMLİKTE ABD’den kalır yanı yok, yetin birbirinizi.
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