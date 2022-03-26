Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, birkaç gün önce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili ABD ile Türkiye arasında Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın şartlarının oluştuğunu söylediğini hatırlatan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Bu saatten sonra, ABD’nin Türkiye’ye artık bunamış bir Fetullah Gülen’i iade etmesinin bizim için bir anlamı yok. ABD bize ölmüş eşek fiyatına, Alzheimer olduğu çok açık olan Fetullah’ı göndermesin. Onların olsun, tepe tepe kullansınlar. Orda layıkıyla gebersin! Bunak bir Fetullah için ABD ile pazarlık kozlarımızı elimizden çıkarmayalım derim ben. Tok alıcı olmakta fayda var. Sonuçta bu saatten sonra böyle bir Fetullah, bırakın F-35’i, mantar tabancası bile etmez!" ifadelerini kullandı. İşte Uğur'un o bomba yazısı:

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ birkaç gün önce, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili ABD ile Türkiye arasında Adli Yardımlaşma Anlaşması’nın şartlarının oluştuğunu, önlerine yeterinden fazla delil konulduğunu söyledi. Bozdağ, FETÖ elebaşının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini, eğer bir iade olursa Türkiye-ABD ilişkilerinin ayrı bir ivme kazanabileceğini de sözlerine ekledi.

Okuduğumda işkillenip “Ne oluyor, acaba bir gelişme var da Sayın Bakan bunun ön işaretlerini mi veriyor?” diye aklımdan geçirdim. Malum, Ukrayna-Rusya savaşında, dengeci ve her iki tarafla da eşit ilişkiler kurabilmesi nedeniyle Türkiye çok gözde bir ülke. Karabağ savaşında “katil hava aracı” olarak niteledikleri İHA, SİHA’ları öve öve bitiremiyorlar. ABD ve Batı, riyakârlık paçalarından akıyor olsa da çok “dostane” bir tutum içine girdiler. Bu yüzden biri geliyor, diğeri gidiyor...

Böyle bir durumu Suriyeli mültecilere sınır kapılarının açılmaması için Türkiye’yi “Geri Kabul Anlaşması”na ikna etme sürecinde de yaşamıştık. Alman Şansölyesi Angela Merkel altı ay içinde tam üç kez Türkiye’ye gelmişti. Ahmet Davutoğlu Başbakandı ve sonunda Geri Kabul Anlaşması’nı imzaladık ve kazık okkalı bir biçimde Türkiye’ye girdi...

Bunları anlatıyorum çünkü, son zamanlardaki gelişmeler insanda bir deja vü hissi uyandırıyor. Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya göndermesi durumunda bizden gözleri gibi sakındıkları Patriot ve F-35’lerin verilmesi düşünülebilirmiş. F-35’lerin zaten kurucu ortağı olduğumuz, içeride 1,5 milyar dolarımızın gasbedilmiş olarak kaldığı konuşulmuyor bile. Bu dâhiyane fikirler tabii Beyaz Saray güdümündeki yayın organlarında çıkıyor. Biz bunları konuşurken ABD, YPG’ye tırlarla dolu yeni silah ve mühimmatlar yolladı daha 15 gün önce.

Sayın Adalet Bakanımız “Fetullah Gülen’in iadesi için şartlar oluştu” dediğinde ben de Danışmanı Sayın Bilal Çetin’i arayıp “İadeyle ilgili sürpriz bir gelişme mi var?” diye sordum. Öyle ya, bizim yıllardır iadesini istediğimiz FETÖ elebaşını Türkiye’ye jest olsun diye gönderebilirlerdi. Acaba Sayın Bakan bunu mu ima ediyordu?

Bilal Çetin bana durumu şöyle izah etti:

“Yok, sizin anladığınız manada bir gelişme olmadı. Ancak şöyle bir durum var. Bilirsiniz, bir yabancı ülke bizden kendi vatandaşı olan suçlusunun iadesini istiyorsa bize delillerini gönderir, bu deliller de Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye tabi tutulduktan sonra, şartların oluştuğuna kanaat getirilirse mahkemelere intikal ettirilir. Bağımsız yargının kararı Türkiye ve talep eden ülke için bağlayıcı olur. Şimdi bizim FETÖ elebaşı için delillerimiz de ABD Adalet Bakanlığı’nda. Fetullah’ın suçlu ve bir terör örgütü elebaşı olduğuna dair kuvvetli delillerden oluşan yüzlerce dosya ellerinde. Beklentimiz ABD Adalet Bakanlığı’nın dosyayı bağımsız ABD mahkemelerine intikal ettirmesi. O mahkemenin kararı bizim için geçerli olur...”

Konu anlaşıldı.

Peki, ABD, Fetullah Gülen için bir mahkeme süreci başlatabilir mi? Sonra da hızlı duruşmalarla Fetullah Gülen hoop Türkiye’de. Ve arkası gelir, “Hadi siz de bizim istediklerimizi yapın” diyebilirler.

Olmayacak şey mi?

Ben fikrimi söyleyeyim. Bu saatten sonra, ABD’nin Türkiye’ye artık bunamış bir Fetullah Gülen’i iade etmesinin bizim için bir anlamı yok. ABD bize ölmüş eşek fiyatına, Alzheimer olduğu çok açık olan Fetullah’ı göndermesin. Onların olsun, tepe tepe kullansınlar. Orda layıkıyla gebersin! Bir de buraya yollayacaklar ve sağlık bakımını yapıp milletin cebinden ödeyeceğiz. Ölüp gidecek, sonra, FETÖ’cülerin yurt dışında "Hoca efendimize iyi bakmadılar öldürdüler” tezviratı cabası. Bunların şerefsizlikleri biter mi? Mahkemeye çıksa söyleyecekleri akıl sağlığı yerinde olmadığı için kabul görmeyecek zaten.

Kısacası Bunak bir Fetullah için ABD ile pazarlık kozlarımızı elimizden çıkarmayalım derim ben. Tok alıcı olmakta fayda var. Sonuçta bu saatten sonra böyle bir Fetullah, bırakın F-35’i, mantar tabancası bile etmez!"