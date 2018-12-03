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ABD Başkanı Trump'tan silahlanma çıkışı: Şi ve Putin'le görüşeceğim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "silahlanma yarışını" durdurabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:03
ABD Başkanı Trump'tan silahlanma çıkışı: Şi ve Putin'le görüşeceğim

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından "silahlanma yarışına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şi ve Putin'le bir araya gelip..."

Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminim. ABD, bu yıl (bu  yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

Birçok açıklamasında ABD ordusunun büyüklüğü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayıran yönetim olduğunu dile getiren Trump'ın bu değerlendirmesi, Amerikan medyasında farklı tepkiler topladı.

Bazı haberlerde Trump'ın mesajının "gerçekçi" bulunmadığı ve Başkan'ın askeri bir stratejiye sahip olmadığı ileri sürüldü.

Mattis'e Trump'ın açıklamaları soruldu

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e, Pentagon'da yapılan bir tören öncesinde Trump'ın açıklamaları soruldu.

Mattis, Trump'ın paylaşımlarını görmediğini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçındı.

Pentagon'un 2019 mali yılı bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiş ve ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:03
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