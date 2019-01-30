ABD Başkanı Trump’tan SDK’ya tampon bölge sözü

Washington’da ABD hükümetinden yetkililer, bazı Senato üyeleri ve düşünce kuruluşları ile bir araya gelen terör örgütü SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Başkanı İlham Ahmed, senatörlerin düzenlediği resepsiyonda, ABD Başkanı Donald Trump ile ayak üstü konuştu.

ABD askerlerinin çekilme sürecinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bölge konusunda aktörlerle görüşmeleri sürerken SDK’nin Washington ziyareti manidar bulundu. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılırken Trump’ın ayak üstü görüşmede İlham Ahmed’e, “Kürtleri seviyorum. Merak etmeyin güvende olacaksınız. Güvenli bölge olacak” dediği öne sürüldü.

İlham Ahmed’in ise Türkiye’nin etkisindeki bir güvenli bölgenin kendileri için güvenli olmayacağını aktardığı ifade edildi. İlham Ahmed, Trump’ın haftaya Kongre’de yapacağı ‘Birliğin Durumu’ (SOTU) konuşmasına da davet edilmiş.

Cumhuriyetçi Senatör John Kelly, Trump’ın Suriye’den askerleri çekme kararına rağmen Kongre’ye Suriye ve Afganistan’dan siyasi çözüm ve diplomasi kullanmadan anı çekilmeyi zorlaştıracak; Suriye’deki Kürtleri korumak için gerektiğinde kuvvet kullanma yetkisi veren yasa tasarısı verdi.