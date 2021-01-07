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Dünya ABD Başkanı Trump'ın yerine Mike Pence mi geçecek?
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın yerine Mike Pence mi geçecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre binasını basması ve kanlı olaylara sebep olması nedeniyle yerine Mike Pence'in getirilebileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:50:00 - 2021-01-07 17:56:20
ABD Başkanı Trump'ın yerine Mike Pence mi geçecek?

Taraftarları tarafından Kongre binasının basılmasının ardından Donald Trump'ın yeni olayların fitilini ateşleyebileceği endişesiyle Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı'nı durdurmanın yollarını arıyor.

Trump 20 Ocak'ta görevi devredecek

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevini başkan seçilen Joe Biden'a devredecek. Kongre'de göstericilerin baskını nedeniyle oylama gecikirken, daha sonra Joe Biden'ın başkanlık görevi yapılan oylamada onaylandı.

Donald Trump, oylamanın ardından devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak." dedi.

Trump'a karşı sert adımlar

ABD basınından Axios'un haberine göre, Donald Trump'ın görevi bırakmasına 13 gün kala Cumhuriyetçi yetkililer, Trump'ı durdurmak için sert adımlar atmayı değerlendiriyor.

Bu önlemler arasında kınama, görevi kötüye kullanma suçlaması veya Anayasa'nın 25. maddesini devreye alma gibi seçenekler yer alıyor.

Yerine Mike Pence geçebilir

Söz konusu madde, başkanın görevi yerine getiremediğine karar verilmesi durumunda, başkan yardımcısının görevi başkan vekili olarak devralmasını söylüyor.
Seçeneklerin, şimdiki ve eski Beyaz Saray yetkilileri ile Cumhuriyetçi lobiciler ve siyasi danışmanlar arasında dillendirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili iki kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, 25. maddenin gündeme getirilmesi yönünde teşvik ediyor.

"ABD Trump ile iki hafta dayanamayabilir"

Haberde, yönetiminde Başkan Donald Trump'ın bulunduğu ABD'nin "iki hafta daha dayanıp dayanamayacağı, yeni kaosların ortaya çıkabileceği" konusunda endişeler hakim olduğu kaydedildi.

Pence'e ateş püskürdü

Ayrıca Donald Trump'ın, Kongre'yi bloke etmeyi reddeden yardımcısı Mike Pence'e "ateş püskürdüğü" ifade edildi.

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