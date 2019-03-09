ABD Başkanı Trump'ı eleştiren gazetecinin ödülü iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Cesaret Kadınları Ödülü’ne lâyık gördüğü Finli araştırmacı gazeteci Jessikka Aro, sosyal medya hesaplarından Başkan Donald Trump’ı eleştirdiği fark edilince ödülü iptal edildi.

Finli bir araştırmacı gazeteci olan Jessikka Aro, 2016 ABD cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok önce Rusya'nın propaganda makinesini ifşa ettiği çalışmaları nedeniyle ölüm tehditleri ve tacizi ile karşı karşıya kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında, Aro'ya Washington'da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından sunulacağı prestijli 'Uluslararası Cesaret Kadınları Ödülü'nü vereceğini açıkladı.

‘Ödülün iptali yanlış'

Haftalar sonra Dışişleri Bakanlığı ödül teklifini feshetti. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunun “üzücü bir hata” nedeniyle olduğunu söyledi; ancak, ABD yetkilileri farklı bir hikaye anlatıyor. ABD yetkilileri, Aro'nun sosyal medya paylaşımlarını inceledikten ve Başkan Donald Trump'ı sık sık eleştirdiğini gördükten sonra departmanın ödülünü iptal ettiğini söylediler.

Diplomatik bir kaynak ise, “ Ödölün iptal edilmesi kesinlikle yanlış bir karardı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aro'ya gönderdiği bir e-postada, "ödül için seçildiğini" belirtilerek, "elçilikle ileşitimde koordinasyon olmamasının yanlış olduğu" dikkat çekildi. Sözcü, “Bu hatadan dolayı üzgünüz. Bayan Aro'nun ABD Büyükelçiliği Helsinki adaylığının temeli olan bir gazeteci olarak elde ettiği başarılara hayran olduk ”dedi.

Aro ise, ödül törenine elçilikten değil, 12 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Ofisi'nden resmi bir davet aldı.

Ödülü iptal etme kararının devlet sekreterinden veya Beyaz Saray'dan geldiğine dair herhangi bir gösterge yok. FP ile konuşan yetkililer ise, kararın, Trump yönetiminin açık sözlü eleştirmenine ödül veren Pompeo'nn başında bulunduğu Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden geldiğini ileri sürdü. Bölüm sözcüsü, kararı kimin verdiğine veya neden olduğuna dair sorulara cevap vermedi.

‘Dehşete düştüm, şoke oldum'

Ödülün iptal edilmesine teki gösteren Jessikka Aro ise, “Ödülün iptali konusunda bilgilendirildim. Dehşete düştüm, şoke oldum” dedi. Aro, “İnsan haklarından bahsedenlerin, insan haklarına değer vermediğini bir kere daha gördüm” diyerek Trump yönetimine olan kızgınlığını dile getirdi.

Trump yönetimi, 2016 seçim sezonunda cumhurbaşkanını kınayan ve eleştirilerini geri alanların da aralarında bulunduğu kimi cumhuriyetçi dış politika uzmanlarının işe alınmasını yasaklamıştı

Başka bir örnek olarak, Trump geçtiğimiz yıl, Twitter'dan eleştirilerde bulunan CIA eski Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini iptal edip, mahkemede hesaplaşmakla tehdit etmişti.