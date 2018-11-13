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ABD Başkanı Trump'a CNN darbesi

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açarak muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a olan akreditasyonunun yeniden onaylanmasını istedi.

13 Kasım 2018 Salı 19:36
ABD Başkanı Trump'a CNN darbesi

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'a dava açarak muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a olan akreditasyonunun yeniden onaylanmasını istedi.

CNN kanalı, Trump'a dava açtığını duyurdu.

Amerikan CNN televizyonunun, Donald Trump yönetiminin Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın akreditasyonunu geçici olarak geçen hafta iptal etmesinin ardından, Trump ve üst düzey 5 Beyaz Saray yetkilisine başkent Washington'da ABD Bölge Mahkemesinde dava açtı.

CNN, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Bill Shine, Gizli Servis Direktörü Joseph Clancy, Gizli Servis Personel Şefi yardımcısı John Doe hakkında dava açtı.

CNN'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Washington Bölge Mahkemesinde haklarında dava açılan 6 kişinin tümünün CNN muhabiri Jim Acosta'nun Beyaz Saray'a olan akreditasyonunun askıya alınmasında etkili rol oynayan kişiler olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kongre ara seçimlerinden sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta ile tartışmasının ardından Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu.

"CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı."

Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın" demişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:36
  1. Donald Trump
  2. Washington Bölge Mahkemesi
  3. ABD
  4. CNN

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