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ABD Başkanı Trump, yaptığı paylaşımla rezil oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 'Hint Festivali Divali' kutlamaları için paylaştığı mesajında Hintlileri anmayı unutunca, sosyal medyanın büyük tepki toplandı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Çok sayıda Hintli onun ülkesi için çalışıyor fakat Trump Hintliler'i unutuyor'' yorumlarında bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
ABD Başkanı Trump, yaptığı paylaşımla rezil oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hint Festivali Divali kutlamaları ile ilgili mesajı tartışmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hint Festivali Divali kutlamaları için ABD'deki azınlık gruplarla Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda Işık Festivali olarak da bilinen Divali kutlamalarına dair şu notu düştü:

"Bugün ABD'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Budistler, Sihler ve Jainistler tarafından kutlanan Divali için toplandık. Yüz milyonlarca insan aileleri ve arkadaşlarıyla beraber Diva yakıyor ve yeni yılın başlangıcını kutluyor"

Trump'ın bu tweeti, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Birçok kişi Divali'nin aslında Hindistan orijinli bir kutlama olduğu ve temel olarak Hintliler tarafından kutlandığını hatırlattı.

Trump kısa bir süre sonra Divali'nin Hint Festivali olduğunu belirten bir tweet daha attı fakat bir önceki tweeti silmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Çok sayıda Hintli onun ülkesi için çalışıyor fakat Trump Hintliler'i unutuyor'' yorumlarında bulunurken, Trump, eleştiriler hakkında yorum yapmadı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:06
  1. ABD
  2. Trump

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