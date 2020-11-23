ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'a teşekkür etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump, zirvenin 2'nci gününde yaptığı konuşmada, kendi yönetiminin uyguladığı ekonomik modelleri anlattı.

Uluslararası ticarette adil ve mütekabiliyet esasına dayalı işlemlerin geçerli olması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, işçilerin korunmasına yönelik politikaların önemine de işaret etti.

Kadınların toplumun her alanında daha da güçlendirilmesi gerektiği mesajını veren Trump, zirveye ev sahipliği dolayısıyla Suudi Arabistan'a da teşekkür etti.

Zirvenin ilk gününe de video konferansla katılan Donald Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele almıştı.