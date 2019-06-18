ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan vazgeçti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu

ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu Ayrıntılar Geliyor...

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