ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan vazgeçti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu
18 Haziran 2019 Salı 20:16
ABD Başkanı Trump, Patrick Shanahan'ın ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçtiğini duyurdu
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