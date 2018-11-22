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ABD Başkanı Trump, ABD askerine öldürme yetkisi verdi

Orta Amerika Ülkeleri'nden gelen göçmenlerin ülkesine geçmesini engellemek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ordusuna öldürme yetkisi verdiğini açıkladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:40
ABD Başkanı Trump, ABD askerine öldürme yetkisi verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada, Orta Amerika Ülkeleri'nden gelen göçmenlerin Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmesini önlemek için iki ülke arsında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatabileceğini söyledi. Trump, "Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı da içeren sınır güvenliği konusu sebebi ile kesinlikle olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD askerine öldürme yetkisi verdi

Gerekli durumlarda sınırdaki ABD askerlerinin öldürücü güç kullanmasına izin verileceği konusunda da konuşan Trump, "Eğer öldürücü güç kullanmak zorunda kalırlarsa, ben izin verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.

ABD Savunma BakanıJim Mattis ise yaptığı açıklamada ABD İç Güvelik Bakanlığından henüz bu yönde bir bildirim almadıklarını belirterek, bakanlıktan böyle bir talebin gelmesi halinde 'öldürücü güç' kullanma yetkisinin ABD askerlerine verilebileceğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:40
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. ABD Savunma Bakanı
  3. James Mattis
  4. Donald Trump
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  6. Jim Mattis
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  8. Amerika
  9. Trump
  10. ABD

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu38 dk önce
    Sınırı geçen parlamentoya giriyor adam haklı....Amerika da doğmayanlar bile başkan olabiliyor....Bu kadar demokrasi bence de biraz fazla...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş40 dk önce
    kuduruk pislik yahudi bu
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