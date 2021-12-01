ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter'in kirli sırları hakkında kitap yazıldı

ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter'e ait olduğu iddia edilen dizüstü bilgisayardaki e-postalarla kitap hazırlandı. New York Post'ta köşe yazarlığı yapan Miranda Devine'nin hazırladığı 'Cehennemden Gelen Dizüstü Bilgisayar: Hunter Biden, Büyük Teknoloji Şirketleri ve Başkan'ın Saklamaya Çalıştığı Kirli Sırlar' adlı kitap satışa sunulacak.

Yayımlanan haberlerde kitaptan bir bölüme yer verildi. Söz konusu bölümde Çinli iş insanı Ye Jianming'in Hunter'e 30 milyon dolar teklif ettiği öne sürülüyor. Devine ayrıca Jianming'in Hunter'e hediye ettiği 3,16 karatlık elmasın da iş kapsamında verildiğini iddia ediyor.

Jianming, bir dönem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ancak 2020'de iflas eden CEFC China Energy'nin yönetim kurulu başkanıydı. CEFC, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yatırımlar yapıyordu.

İddiaya göre Çin'in ABD'deki etkisini artırmak isteyen Jianming, Britanyalı eski asker James Gillar aracılığıyla Hunter'le tanıştı. Gillar'ın bunun ardından Çinli bir girişim için Tony Bobulinski'den yardım istediği öne sürüldü. Kitapta Gillar'ın daha sonra bu girişimin Hunter Biden ve CEFC olduğunu öğrendiği yazıldı.

Kitapta Hunter'in Gilliar, Bobulinski ve Rob Walker'la kurduğu SinoHawk adlı firma için Şubat 2017'de Jianming'le görüştüğü iddia edildi. Devine, Jianming'in Hunter'e 'sadece başlangıç' için üç yılda yıllık en az 10 milyon dolar teklif ettiğini öne sürdü.

Kitapta ayrıca Jianming'in Hunter'e hediye ettiği elmasın varılan anlaşmayı kutlamak için verildiği yazdı. Hunter'in değerinin 80 bin dolar olduğu tahmin edilen elmasla ilgili bir açıklamasına da yer verildi.

Hunter, 2019'daki bir röportajda Jianming'le ABD Dünya Gıda Programı adlı kar amacı gütmeyen kuruluşa bağış yapması için görüştüğünü söylemişti. Kuruluşun yönetim kurulunda yer alan Hunter, görüşmenin iş fırsatlarına dönüşmesinin bir şans olduğunu ve elmas hediyesine şaşırdığını iddia etmişti.

Devine, Miami'deki görüşmeyle aynı tarihte Hunter'in ortakları Gilliar ve Walker'in da kentte olduğunu öne sürdü. Kitapta Hunter'in Jianming'le görüşmesinden 9 gün sonra CEFC'yle ilişkili bir şirketin Walker'in şirketine 3 milyon dolar gönderdiği de belirtildi. 1 Mart'ta aynı şirketin bir kez daha 3 milyon dolar yolladığı iddia edildi. Devine, bu tarihten sonra Walker'in Hunter'e düzenli şekilde ödeme yaptığını öne sürdü.

Hunter Biden'in bu anlaşmadan toplamda ne kadar kazandığıysa henüz net değil.