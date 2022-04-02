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Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Kur'an-ı Kerim'den o ayeti paylaştı
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Kur'an-ı Kerim'den o ayeti paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Müslüman alemi için kutsal olan Ramazan ayını bir mesajla kutladı. "Eşim ve ben Müslüman toplumlara en iyi dileklerimizi sunuyoruz" diyen Biden, açıklamasına bir de ayete yer verdi. Biden'ın Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetiyle verdiği mesaj dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 11:17:00 -
ABD Başkanı Joe Biden, Kur'an-ı Kerim'den o ayeti paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı. İyi dileklerini ileten Biden,"Eşim Jill ve ben ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı"

Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti: "Bu yıl iftar yapma eylemi, sağlık, aile ve toplumun güzelliklerinin daha da kuvvetli hatırlatıcısı olacak. Masalarında boş sandalye ile karşı karşıya olan yakınlarını kaybetmiş kişiler ile kalplerimiz birlikte atacak."

Kur'an-ı Kerim ayetini alındı

Biden, ABD'nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirterek, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetine yer verdi.

Her gün hayatta kalma mücadelesi veren insanları gördüklerini belirten Biden, Ramazan ayının herkesin birbirine merhamet, kibarlık göstermesi ve anlayışlı olması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Biden, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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