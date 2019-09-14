ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.14 Eylül 2019 Cumartesi 16:40
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.
YORUM YAZ