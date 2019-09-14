ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

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