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ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:40
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in Afganistan-Pakistan sınırındaki terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü açıkladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:40
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