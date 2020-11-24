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Aktüel ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.
Aktüel

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 02:45:01 -
ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.
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