  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Biden'dan Trump açıklaması: Buna asla göz yumamayız
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Trump açıklaması: Buna asla göz yumamayız

Yeniakit Publisher
2024-07-14 04:27:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, herkesin, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme!
Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme!

Dünya

Trump'ın 'sus payı' davasında yeni gelişme!

Putin NATO ile anlaşacak" target="_blank">
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

Dünya

İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

Biden mı Trump mı? Krallık Tacı için savaşacaklar
Biden mı Trump mı? Krallık Tacı için savaşacaklar

Medya

Biden mı Trump mı? Krallık Tacı için savaşacaklar

META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu
META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu

Ekonomi

META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu

META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu
META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu

Ekonomi

META, Trump'ın devre dışı bırakılan hesaplarını açtı! Sosyal medya devi sessizliği bozdu

CIA'den Trump açıklaması! Durumu hakkında bilgi verdiler
CIA'den Trump açıklaması! Durumu hakkında bilgi verdiler

Dünya

CIA'den Trump açıklaması! Durumu hakkında bilgi verdiler

{relation id:1866161 slug:'trumpin-sus-payi-davasinda-yeni-gelisme'}

{relation id:1866161 slug:'trumpin-sus-payi-davasinda-yeni-gelisme'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23