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Dünya ABD Başkanı Biden'dan açıklama! 'Yakından izliyoruz'
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan açıklama! 'Yakından izliyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 22:09:00 -
ABD Başkanı Biden'dan açıklama! 'Yakından izliyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de bir kişinin aracını Noel yürüyüşü yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişinin ölmesi ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı.

Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor." dedi.

Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor." diye konuştu.

Sosyal medyada, Waukesha kentinde bir sürücünün aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdüğü görüntüler yer almıştı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansımıştı.

Waukesha Polis Departmanı, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

 

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