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Dünya ABD Başkanı Biden'a şok! Bunu beklemiyordu
Dünya

ABD Başkanı Biden'a şok! Bunu beklemiyordu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın kendini kötü hissetmesinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 17:41:00 -
ABD Başkanı Biden'a şok! Bunu beklemiyordu

Dünya genelinde koronavirüs vakalarında yeniden artış görülüyor. Koronavirüsün yeniden yayılmasından son olarak nasibini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden aldı.

Kendisini kötü hissettikten sonra yapıldı

Joe Biden'in bir takım soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği ve kendisini iyi hissetmemesinin ardından test yapıldığı öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Biden'ın tedavisine ve izolasyon sürecine başlandı.

ABD Başkanı Biden'in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyaretlerinde maske takmaması ve koronavirüs kurallarına uymadan tokalaşması dikkat çekmişti. Bu konu ABD basınında da kendisine yer bulmuştu.

İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'a gitmişti

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyareti gerçekleştirmişti. Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında gittiği İsrail'de Holokost (Yahudi soykırımı) Anma Merkezi 'Yad Vaşem'e ziyarette bulunmuştu.

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