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Dünya ABD Başkanı Biden, soruyu duyunca sessizce sıvıştı
Dünya

ABD Başkanı Biden, soruyu duyunca sessizce sıvıştı

ABD'deki iflas eden bankalara ilişkin soruları cevapsız bırakan Biden, çözümü salondan ayrılmakta buldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 21:13:00 -

ABD, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın çöküşünü konuşmaya devam ediyor.

İflaslar sonrası küresel bankacılık sektöründe endişeli bir hava hakim oldu.

Yaşananların ardından konuşan Biden, "Sizin temin ederim ki ne gerekiyorsa yapacağız. Amerikalılar bankacılık sisteminin güvenli olduğundan emin olabilirler." demişti.

Gazeteci sordu, Biden salondan ayrıldı

Bir açıklama daha yapan Biden'a gazeteciler tarafından çöken bankalara ilişkin sorular yöneltilmek istendi.

"Sayın Başkan, bunun neden olduğu hakkında şu anda ne biliyorsunuz?" diye soran gazetecinin ardından Biden salonu terk etti.
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Soğuk rüzgarlar esti

Biden giderken, arkasından "Dalgalanma etkisi olmayacağına dair Amerikalılara güvence verebilir misiniz? Diğer bankaların batmasını bekliyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltildi.

Soruları yanıtsız bırakan Biden'ın tutumu, salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startup'lar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.

Biden'ın bu tavrı ilk değil

Sorulan sorular karşısında salonu terk eden 80 yaşındaki ABD Başkanı'nın tavrı ilk değil.

Geçen ay, bir gazeteci Joe Biden'a "Çin ile başa çıkma yeteneğinin, ailesinin Çin'deki iş ilişkileri nedeniyle tehlikede olup olmadığı" sorulmuş, bunun üzerine Biden, "Beni rahat bırak adamım." diyerek salonu terk etmişti.

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