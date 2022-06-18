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Dünya ABD Başkanı Biden bisiklet sürerken yere düştü! İşte o anlar...
Dünya

ABD Başkanı Biden bisiklet sürerken yere düştü! İşte o anlar...

Donald Trump'ın yaşlılığına vurgu yaptığı ve sık sık düşmeleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bisiklet sürerken bir anda yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 18:08:00 - 2022-06-18 18:16:51

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Delaware eyaletindeki evine giderken bisikletten düştü. ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti.

Sağlık durumu iyi

Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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