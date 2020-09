ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı acil iniş yaptı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını açıkladı.

Pence'nin uçağının önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanına iniş yaptığı, Pence'nin başka bir uçakla Washington'a döneceği bildirildi.