  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı acil iniş yaptı
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı acil iniş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra New Hampshire'deki Manchester Havalimanına iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 04:32:00 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı acil iniş yaptı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığını açıkladı.

Pence'nin uçağının önlem amaçlı New Hampshire'deki Manchester Havalimanına iniş yaptığı, Pence'nin başka bir uçakla Washington'a döneceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı
Aktüel

İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Irak’ın yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla Bağdat, Kerkük, Musul ve Selahattin şehir..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı