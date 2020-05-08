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Aktüel

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in basın sekreterinin korona testi pozitif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sekreterine yapılan korona testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:39:14 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence’in basın sekreterinin korona testi pozitif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sekreterine yapılan korona testi pozitif çıktı.


Korona virüs salgınının merkez üssü konumundan bulunan ABD’de salgın Beyaz Saray’a sıçradı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Basın Sekreteri Katie Miller’ın korona testi pozitif çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Miller’ın koronaya yakalandığını onaylarken, “O harika bir kadın, uzun zamandır test yaptırıyordu. Fakat bugün aniden test sonucu pozitif çıktı” ifadelerini kullandı. Trump, Miller ile temas kurmadığını aktarırken, Miller’ın Pence ile temas kurmuş olabileceğini dile getirdi.


Öte yandan Katie Miller, Başkan Trump’ın başdanışmanlarından Stephen Miller ile evli bulunuyor.

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