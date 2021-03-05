  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten İsrail'e destek
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten İsrail'e destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli personel konusunda yargılama girişimlerine karşı olduğunu belirterek İsrail'e destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 05:36:00 -
ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten İsrail'e destek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris ve Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD arasındaki ortaklığı ele aldı.

Harris'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine "koşulsuz taahhüdünün" sürdüğünün altının çizildiği açıklamada, "Harris, İsrail'in son dönemde Arap ve Müslüman dünyadaki ülkeler ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına güçlü desteğini dile getirdi ve İsrail ve Filistinlerin güvenliği, barışı ve huzuru artırmanın önemini vurguladı." ifadesini kullanıldı.

İki ismin, İran'ın nükleer programı ve "tehlikeli bölgesel davranışları" da dahil bölgesel güvenlik konularında iş birliği ve ortaklık konusunda yakın iş birliği konusunda mutabık kaldığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasında bilimsel iş birliği ve Kovid-19'u kontrol altına alma konularının da öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Harris ve Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrailli personel konusunda yargılama girişimlerine karşı duruşunu da belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı
Aktüel

Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5 Mart cuma günü 2 kente kar yağacak. Peki hangi illere kar yağacak? İşte detaylar..
Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak

Uzmanlar milli savunma sanayiinde kullanılan 3 boyutlu üretim sürecinin "Milli Muharip Uçak" projesinde zirve yapacağını belirtti. Savaş uça..
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay