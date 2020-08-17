ABD başkan adayına tepki yağdı! Bidensiz

ABD seçimlerinde bir kez daha seçim malzemesi olarak kullanılan konulardan biri Türkiye oldu. Başkan adaylarından Joe Biden, Türkiye’ye açıkça müdahale etmeleri gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için muhaliflerle işbirliği yapılması gerektiği hadsizliğinde bulundu. Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz açıklamalara ise tepki üzerine tepki yağdı. İşte o tepkilerden öne çıkanlar...

Sen de kaybedeceksin!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bu millet onların ‘our boys’ dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bu alçak bir plandır. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir. MHP, Biden’ı şiddetle lanetlemekte, ABD’li partisinin de aynı tutumda olmasını zorunlu görmektedir.”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama”

Kılıçdaroğlu suçu bizde buldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “7 ay önce söylenen bu sözlere Erdoğan’ın tepki vermemesi, acaba yine birileri ‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi? Biz parti olarak hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Joe Biden’ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verme günleri geride kaldı."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz gecesi ağızlarının payını almışlardır!”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir.”

Derhal adaylıktan azledilmeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varı[email protected]”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Eski Türkiye özlemiyle bu ülkeyi hizaya çekmeye çabalayanlar sadece hüsranla karşılaşacaklar.”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Milletvekili Yalçın Akdoğan: “Biden ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya Demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir.”

Erdoğan’a sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmaktır

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ: “Biden’ın açıklaması, ABD’nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istediğinin itirafıdır.”

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner: “Bu, 15 Temmuz’un arkasında ABD’nin olduğunu ortaya koyuyor. Erdoğan’a sahip çıkmak, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmaktır.”

Siyasi Analist Avukat Abdullah Balta: “Emperyalistler, Türkiye’nin eski Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Geçmişte olduğu gibi şimdi de avuçlarını yalayacaklardır.”