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Siyaset

ABD başkan adayına tepki yağdı! Bidensiz

Dünyadaki birçok Türk-Müslüman düşmanı lider gibi ABD’de de Trump’a rakip olan Joe Biden’ın da seçim kampanyasını “Erdoğan karşıtlığı” üzerine kurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için muhaliflerle açıkça işbirliği yapılması gerektiğini savunan Biden’a tepki üzerine tepki yağdı...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 09:33:00 - 2020-08-17 09:35:28
ABD başkan adayına tepki yağdı! Bidensiz

ABD seçimlerinde bir kez daha seçim malzemesi olarak kullanılan konulardan biri Türkiye oldu. Başkan adaylarından Joe Biden, Türkiye’ye açıkça müdahale etmeleri gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi için muhaliflerle işbirliği yapılması gerektiği hadsizliğinde bulundu. Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz açıklamalara ise tepki üzerine tepki yağdı. İşte o tepkilerden öne çıkanlar...

Sen de kaybedeceksin!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Bu millet onların ‘our boys’ dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Bu alçak bir plandır. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir. MHP, Biden’ı şiddetle lanetlemekte, ABD’li partisinin de aynı tutumda olmasını zorunlu görmektedir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama

Kılıçdaroğlu suçu bizde buldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “7 ay önce söylenen bu sözlere Erdoğan’ın tepki vermemesi, acaba yine birileri ‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi? Biz parti olarak hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Joe Biden’ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verme günleri geride kaldı."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz gecesi ağızlarının payını almışlardır!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir.

Derhal adaylıktan azledilmeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye eski Türkiye değil. Bir daha denemesine varı[email protected]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Eski Türkiye özlemiyle bu ülkeyi hizaya çekmeye çabalayanlar sadece hüsranla karşılaşacaklar.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Milletvekili Yalçın Akdoğan: “Biden ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya Demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir.

Erdoğan’a sahip çıkmak, bağımsızlığa sahip çıkmaktır

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ: “Biden’ın açıklaması, ABD’nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istediğinin itirafıdır.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner: “Bu, 15 Temmuz’un arkasında ABD’nin olduğunu ortaya koyuyor. Erdoğan’a sahip çıkmak, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmaktır.

Siyasi Analist Avukat Abdullah Balta: “Emperyalistler, Türkiye’nin eski Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Geçmişte olduğu gibi şimdi de avuçlarını yalayacaklardır.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Umut

7 ay söylenmiş söze şimdi tepki vermek tuaf:)))
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Yavuz 1517

Biden diyor ki; fetö'nün siyasi başı abd, TÜRKİYE'deki ayağı ve işbirlikçileri ise cahil halkın partisi ( chp ) ve ip'tir. Yancıları ise sp, hdp, gp ve dp'dir. Uyu uyu yat uyu chp'nin sürü tabanı, muhteris kaka'nın peşinden koşmaya devam etsin. Kendilerini eğitimli zanneden bu cahil ve karanlık Kemalist tayfa, bakalım daha ne kadar düşmanı oldukları emperyalist abd'nin peşinden kuzu kuzu gidecekler. A pardon! Kaka'nın dostları bunlardı, değil mi?
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