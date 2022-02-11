ABD basınından şok eden iddia: Halen görüşüyorlar

New York Times muhabiri Maggie Haberman yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın geçen yıl ABD başkanlığından ayrılmasından bu yana "insanlara Kim Jong Un ile bir tür yazışma veya tartışma sürdürdüğünü söylediğini" açıkladı.

"Takıntılı bir ilişki"

Gazeteci, Trump hakkında çıkacak olan 'The Confidence Man' adlı kitabında, eski başkanın görev süresi boyunca tanıştıklarından beri Kuzey Kore lideriyle takıntılı bir ilişki sürdürdüğünü yazdı.

Ancak Haberman, Trump'ın Kim ile iletişim kurduğu iddiasının doğrulanmadığını ve doğru olmayabileceğini söyledi. Kim'in, bazen çalkantılı ilişkilerine rağmen, Trump'ın görevden ayrıldığından beri iletişimde kaldığı tek yabancı lider olduğuna inanılıyor.

Bir noktada, Trump, Kim'e "küçük roket adam" dedi , Kuzey Kore ise Trump'a "gereksiz ve düzensiz yaşlı adam" diyerek hakaret etti.

Trump, Kim ile Singapur, Hanoi ve Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölgesi'nde üç kez bir araya geldi ve burada Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD başkanı oldu. Başkanlığı sırasındaki müzakereleri sırasında, Trump ve Kim, 2018'de mektup alışverişinde bulundu; Batı Virginia'daki bir mitingde Trump, ikilinin birbirine "aşık olduğunu" coşkuyla ilan etti.