ABD basını dünyaya ilan etti! Türkiye o ülkeden altın ve uranyum çıkaracak

Afrika'da giderek artan Türkiye varlığı konuşulmaya devam ediyor. ABD merkezli Foreign Policy dergisi, gelişen Türkiye-Nijer ilişkilerine dikkat çekti. Yazıda, altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin de olduğu ifade edildi.

Türkiye, Afrika kıtasının kilit müttefiklerinden biri konumunda bulunuyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Ankara'nın kıtayla ve özellikle Nijer'le ilişkilerini mercek altına aldı.

Türkiye-Afrika ilişkileri

"Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki" başlıklı analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı." denildi.

Ankara'nın Nijer'e silah satışının, bu ülkeyi Sahel'deki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapıldı.

Nijer'e satılan İHA'lar

Yazıda, "Nijer'in, Kasım 2021'de imzalanan sözleşmenin parçası olarak 6 Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldığı belirtiliyor." notuna yer verildi.

Anlaşmanın, Hürkuş hafif saldırı uçaklarını ve zırhlı araçları da kapsadığı kaydedildi.

Yer altı kaynakları dikkat çekiyor

Bu arada, altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de, zengin uranyum rezervlerinin de olduğu belirtiliyor.

Nijer hükümetinin, SİHA alımlarının Mali ve Burkina Faso ile üç sınır bölgesindeki DEAŞ ve El Kaide bağlantılı gruplarla mücadelede yardımcı olacağını umduğu ifade edildi.

Hava üssü gündemde

Öte yandan Nijer'de, Türk SİHA'larını barındıracak bir hava üssünün oluşturulmasının düşünüldüğüne dikkat çekildi.

Aynı analizde ayrıca, "Nijerya yetkilileri, Boko Haram ve diğer isyancılara karşı mücadelede yardımcı olmak için Türkiye'den 10 küçük taktik Songar SİHA satın aldı." bilgisi paylaşıldı.

Ticaret hacmindeki artış

Kıta ile ekonomik ilişkilere de işaret edilerek, Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'nin, bu miktarı 2020 yılında 25,3 milyar dolara yükselttiği belirtildi.

Afrika'da Türk müteahhitlik firmalarına verilen projelerin değerinin 2021 yılında 71,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.