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ABD, başına ödül koyduğu Usame bin Ladin’in oğlunun öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
ABD, başına ödül koyduğu Usame bin Ladin’in oğlunun öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. ABD, bu yılın başında El Kaide’nin eski lideri Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in yakalanması için başına 1 milyon dolarlık ödül koyulduğunu açıklamıştı.


ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in ABD tarafından Afganistan-Pakistan sınırında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda öldürüldüğünü aktardı. Beyaz Saray, tarafından doğrulanan açıklamada, Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in operasyonla öldürüldüğü belirtildi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin’in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi veren kişilere 1 milyon dolarlık ödül vaadinde bulunulduğu duyurulmuştu. Hamza bin Ladin’in El Kaide’nin liderlerinden biri olduğu, ABD ve Batılı müttefiklerine yönelik saldırılarda bulunmaları için sosyal medya üzerinden takipçilerine ses ve video aracılığıyla seslenerek Ağustos 2015’ten bu yana örgütlendiklerinin tespit edildiği belirtilmişti.


Usame bin Ladin’in oğlu Hamza bin Ladin’in ’Mayıs 2011’de ABD güçlerince öldürülen babasının intikamını alma’ tehdidinde bulunduğu da vurgulanmış,ABD, Hamza bin Ladin’i Ocak 2017’den bu yana Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler Listesi’ne almıştı.


ABD ve İngiltere merkezli yayın kuruluşları ise Temmuz ayında ABD istihbaratına dayandırdıkları haberlerinde Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldüğünü iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:00
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