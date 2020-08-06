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Dünya

ABD balistik füzeyi ateşledi

ABD Hava Kuvvetleri, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden Minuteman III isimli kıtalararası balistik füzenin test atışını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:46:00 -

ABD ordusu, Minuteman III adlı kıtalararası balistik füzesini test etti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre ordu güçleri Salı günü yaptıkları test atışında Minuteman III'ü savaş başlığı olmadan test etti.

Test atışı Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde, yerel saatler gece 00.21'de gerçekleştirildi.

Ateşlenen füze, Pasifik Okyanusu üzerinde Marshall Adaları yakınlarında denize atıldı. Füze toplamda 6700 kilometre mesafe kat etti.

Yaklaşık 50 yıldır ABD envanterinde bulunduğu ifade edilen füzenin test atışının başarılı olduğu belirtildi.

Minuteman III, tekli veya çoklu nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.

Kaynak: Mepa News

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