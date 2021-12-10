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Dünya ABD, BAE'ye heyet gönderiyor
Dünya

ABD, BAE'ye heyet gönderiyor

ABD, İran'a yönelik yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını incelemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) heyet gönderileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:26:00 -
ABD, BAE'ye heyet gönderiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını incelemek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) heyet gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, İran'la tıkanan nükleer müzakerelerin yanı sıra İran yaptırımlarının BAE'deki durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Price, bazı BAE menşeli özel firmaların İran'dan aldıkları petrolü Çinli firmalara satarak yaptırımları deldikleri yönündeki haberlerle ilgili olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

ABD'li sözcü, "İran'la nükleer anlaşmaya ortak bir şekilde dönene kadar yaptırımlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu bağlamda Hazine Bakanlığı yetkilisinin öncülüğündeki bir heyet BAE'ye giderek yaptırımlara uyulup uyulmadığını ele alacak." dedi.

Konunun sadece BAE'li bazı özel firmalarla ilgili olduğunu ve BAE yönetimiyle ilgili olmadığını dile getiren Price, heyete Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki'nin başkanlık edeceğini ve Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin heyette yer alacağını belirtti.

Price, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle birlikte diğer tüm seçenekleri değerlendirdiğini ancak önceliklerinin diplomasi yolu olduğunu söyledi.

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