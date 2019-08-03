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ABD Asya’ya füze yerleştirecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan hükumetinin, Çin’in bölgede yükselmesine karşı, Asya’ya kısa sürede yeni füzeler yerleştirmek istediğini açıkladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36
ABD Asya’ya füze yerleştirecek

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan hükumetinin, Çin’in bölgede yükselmesine karşı, Asya’ya kısa sürede yeni füzeler yerleştirmek istediğini açıkladı.


ABD geçtiğimiz gün Soğuk Savaş döneminden kalma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilirken yetkililer bunun yeni füze denemeleri için çalışmalar olarak yorumladı.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper, INF’den çekilmeyle birlikte yeni hamleler yapacaklarını açıkladı. Çin’in Asya’daki yükselişini durdurmak istediklerine işaret eden Esper, bölgeye en kısa sürede orta menzilli füzeler yerleştirmek istediklerini açıkladı.


“Daha sonra yapmak yerine kısa zamanda yerleştirmek istiyoruz. Aylar içinde olmasını tercih ederim, ancak böyle şeyler tahmininizden uzun sürebiliyor” diyen Esper, füzelerin yerleştirileceği noktalar hakkında açıklamada bulunmadı. Füzelerin yerleştirileceği bölgenin kesinleşmediğini işaret eden Esper, “Spekülasyon yapmak istemiyorum, çünkü bu tür detaylar plana göre değişir, müttefiklerinizle her zaman tartıştığınız şeyler bunlar” diye konuştu.


Anlaşma 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında değişen füzeleri yasaklıyordu. ABD ve NATO 2019’un başlarında Rusya’yı 9M729 füzeleri ile anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı. Suçlamaları reddeden Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin 480 kilometre dolayında olduğunu savunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:36
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