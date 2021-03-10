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Teknoloji ABD askerleri savaş alanında IVAS gözlükleri kullanacak
Teknoloji

ABD askerleri savaş alanında IVAS gözlükleri kullanacak

ABD askerleri için geliştirilen IVAS gözlükleri askerlerin dronelarla ve diğer araçlarla iletişimini ve sahadan görüntü almasını sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 04:19:00 -
ABD askerleri savaş alanında IVAS gözlükleri kullanacak

ABD ordusu, yakın muharebe kuvvetlerindeki birlikler için kendi görsel entegreli iyileştirme sistemine (Visual Integrated Augmentation System, IVAS) sahip gözlüklerini geliştiriyor.

Geliştirilecek gözlüklerin askerlere karanlıkta görebilme gibi avantajlar sağlamanın yanında dijital haritaların veya yakın muharebede askerlerine avantaj sağlayabilecek çeşitli verilerin doğrudan gözlük lenslerine yansıtılabilmesini sağlayacak.

Popular Mechanics tarafından yapılan habere göre ABD ordusu; IVAS sistemine sahip kırk bin adet gözlük satın almak için 1,1 milyar dolar harcama talebinde bulundu. Böylece ABD ordusu cephelerin ön kısımlarında yer alan birlikler için IVAS sistemine sahip gözlükleri tedarik edebilecek.

IVAS gözlükleri tasarım olarak savaş uçaklarında kullanılmış olan başüstü göstergelerine benzerlik gösteriyor.

IVAS sistemine sahip gözlükler aracılığıyla birlikler, zırhlı araçların dışında yer alan çok yönlü kameraların ya da muharebe alanının üstünde uçmakta olan mikro drone kameraların çektiği görüntülere erişim sahibi olacak. Böylece gözlükler sayesinde askerler güvenli noktaları terk etmek zorunda olmadan hedeflerine ve muharebe alanına ait net görüntülere sahip olabilecek.

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