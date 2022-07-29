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Dünya ABD askerleri kahkaha atarak bunu yapmış! Vay şerefsizler vay
Dünya

ABD askerleri kahkaha atarak bunu yapmış! Vay şerefsizler vay

Irak işgali sırasında ABD askerlerinin meyve bahçelerini ve palmiyeleri yaktığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 12:57:00 -
ABD askerleri kahkaha atarak bunu yapmış! Vay şerefsizler vay

Irak işgali sırasında ABD askerlerinin meyve bahçelerini ve palmiyeleri yaktığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta ortaya koyduğu tahribatın bir başka yüzü daha gözler önüne serildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ABD askerleri, işgal ettikleri Irak'ta meyve bahçelerini ve palmiye ağaçlarını alev silahıyla yakıyor, bunu yaparken de kahkahalar atıyorlar.

 

 

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