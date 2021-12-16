  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD askeri üssüne saldırı girişimi
Dünya

ABD askeri üssüne saldırı girişimi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye'deki El Tanıf sınır üssüne yaklaşan iki insansız hava aracından birini vurduklarını diğerinin ise bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 20:50:00 -
ABD askeri üssüne saldırı girişimi

ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Tanıf üssü yine İran destekli güçlere ait insansız hava araçlarının hedefi oldu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "14 Aralık akşamı El Tanıf garnizonunun güvenli ayrışma bölgesine giren iki insansız hava aracı takibe alındı. Araçlardan biri ayrışma bölgesinin derinliklerine doğru rotasına devam etti, düşmanca niyet gösterdiği değerlendirildi ve vuruldu. Diğer araca herhangi bir müdahalede bulunulmadı ve bölgeyi terk etti. Üste herhangi bir zarar ve zayiat bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye ile Irak sınırındaki El Tanıf üssüne 20 Ekim'de insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti.

Aynı üs daha önce de roketli saldırılara maruz kalmıştı.

ABD yönetimi, bu saldırıların faillerine ilişkin bilgi vermezken, saldırının daha önce İran destekli güçlerce düzenlenenlere benzediği kaydediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay