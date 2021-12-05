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Gündem ABD askeri üssünde patlama
Gündem

ABD askeri üssünde patlama

Suriye'nin Humus vilayetinde bulunan ABD askeri üssünde patlamalar duyulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:37:00 -
ABD askeri üssünde patlama

Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Irak sınırına yakın Humus vilayetinde bulunan At-Tanf'taki ABD üssünde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Amerikan ordusu şu ana kadar medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapmadı. M2 Bağdat-Şam karayolu üzerinde bulunan üs, 2016'dan beri Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor. Üs, o zamanlar, Esed hükümetine karşı savaşan ABD destekli muhalefet güçleri eğitmek için kullanılıyordu.

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