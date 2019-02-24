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ABD askeri uçağı Rusya semalarında!

ABD'nin Karadeniz kıyılarındaki tehlikeli girişimleri sürüyor. Dün öğle saatlerinde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A Poseidon uçağı, Rusya sınırlarında keşif uçuşu yaptı.

24 Şubat 2019 Pazar 17:26
ABD askeri uçağı Rusya semalarında!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8A Poseidon uçağı Rusya’nın Karadeniz kıyılarında keşif uçuşu yaptı.

PlaneRadar gözlem sayfasının aktardığına göre ABD’nin 168764 kuyruk numaralı Boeing P-8A denizaltısavar uçağı, 23 Şubat’ta İtalya’daki Sigonella havaüssünden havalandı ve 14.10’da Bulgaristan hava sahasında görüldü.

Uçak daha sonra da Karadeniz’de Rusya kıyılarında keşif uçuşu gerçekleştirdi ve 19.05’te merkez üssüne dönüş yaptı.

Son günlerde özellikle de ABD’ninkiler olmak üzere yabancı uçaklar, Rusya sınırlarında daha fazla görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında ABD’ye ait 2 uçak görülmüştü.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:26
  1. ABD
  2. Rusya

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