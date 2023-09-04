ABD arabulucu! Skandal ilan edildi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki çatışmalar, batıdaki Münbiç'e sıçramış görünüyor. Ağustos ayı sonunda Fırat Nehri çevresinde bir kez daha çatışmalar patlak verdi. Arap aşiretler, Temmuz ayında petrol yataklarıyla bilinen Deyrizor'daki PKK işgaline isyan edip bazı ilçe ve köyleri teröristlerden kurtardı. Gerilimin dinmediği bölgede bir ay sonra bir kez daha silah sesleri duyuldu, YPG/PKK'lı teröristlerin Ahmed el Habil adlı Arap komutanı alıkoyması çatışmanın fitilini ateşledi.

Birkaç Arap aşiretinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Deyrizor Askeri Meclisi'ne bağlı silahlı güçler, YPG'li teröristleri çok sayıda köyden çıkardı. Kırsaldaki çatışmalarda bölge sakini sekiz sivil hayatını kaybetti.

Çatışmalar giderek büyürken, Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Ankara'nın çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ettiğini belirten resmi açıklamadaki bir vurgu özellikle dikkat çekiciydi. "...Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" denildi, YPG terör örgütüyle Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda işbirliği yapan ABD'ye mesaj verildi.

AFP'NİN FOTOĞRAFLARI

Eylül ayının ilk günlerinde ise Suriye'nin doğusundaki çatışmalar batıya, fazlasıyla kritik olan Münbiç'e sıçradı. ABD'nin daha önce birçok kez YPG'li teröristlerin çekileceği sözünü verdiği ancak teröristlerin bölgeden ayrılmadığı Münbiç'teki çatışmalar üçüncü gününe girerken, uluslararası haber ajansı AFP bugün cephe hattından fotoğraflar geçti.

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Suriyeli muhaliflerin de destek verdiği Arap aşiretler Cerablus ve Münbiç arasındaki Mahsenli, Mahmudiye ve Arap Hasan köylerini teröristlerden kurtardı. AFP'nin servis ettiği karelerde, Mahsenli ve Arap Hasan köyleri dışındaki çatışmalar yer alıyordu.

Suriye'de en fazla Arap nüfusun yaşadığı ve sakinlerinin tamamı Arap olan Deyrizor eyaletinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, yıllardır ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK tarafından kontrol ediliyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER

Nitekim AFP, 'ABD, Suriye'nin doğusunda gerilimi düşürmenin yollarını arıyor' başlıklı haberinde Pazar günü üst düzey Amerikan yetkililerin YPG'li teröristler ve Arap aşiretleriyle bir toplantı yaptığını duyurdu. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin verdiği bilgiye göre, toplantıya Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye ve Irak'taki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı tümgeneral Joel Vowell katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen görüşmede YPG'li teröristler ve Deyrizor'dan gelen aşiret liderlerinin de bulunduğunu belirten büyükelçilik, çatışmaların en kısa sürede yatışması için anlaşma sağlandığını kaydetti. ABD'nin gerilimi dindirmek için nasıl bir teklif sunduğu bilinmiyor ancak Arap aşiretlere daha fazla söz hakkı verileceği yönünde bilgiler var.

ABD arabulucu Skandal ilan edildi

Deyrizor'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. Eyaletin Fırat Nehri'nin batısındaki bölümlerinin kontrolü ise, Suriye ordusu ile İran destekli milislerde.

Petrol yataklarıyla tanınan Deyrizor'da, ABD'nin gaz sahası El Ömer'de bir askeri üssü bulunuyor. El Ömer, Suriye'nin en büyük gaz sahası unvanına sahip.

Suriye'nin kuzeyinde ise yaklaşık 900 askeri bulunan ABD, yıllardır terör örgütü YPG'ye binlerce tonluk silah ve askeri ekipman sağladı. Uluslararası ajanslar teröristleri eğiten ABD askerlerinin fotoğraflarını servis ederken, Washington sürekli bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı hazırlık yapıldığını ileri sürdü.

Terör örgütü YPG/PKK Arap aşiretlerin isyanıyla bugüne kadar Suriye'de en ciddi yüzleşmeyi yaşarken, yerel kaynaklar YPG'nin Deyrizor'daki çatışmalar için daha kuzeydeki Haseke ve Rakka'dan takviye konvoylarla terörist taşıdığını bildiriyor.

Deyrizor'daki krizi yatıştırmayı deneyen ABD, Temmuz ayındaki çatışmaların sona ermesi için de müdahil olmuştu.