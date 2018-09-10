ABD ambargosu kendini vurdu

Muhammed Uzun İstanbul Terör örgütleri FETÖ ve PKK’yla bağlantılı ABD’li casus papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye tehditler savuran ABD, en zor zamanlarını yaşıyor. Emperyalistlerin sinsi oyunlarını bir bir bozan Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, ticaret savaşı başlatan ABD’ye ağır darbe vurdu. Doları küresel bir tehdit unsuru olarak kullanan ülkeye karşı, tüm dünyada tepki her geçen büyüyerek alternatif para birimi arayışını hızlandırırken, ABD’ye karşı başlatılan yaptırımlar da ülke ekonomisini tehdit edici boyuta geldi.

VATANDAŞ DÖVİZLERİNİ BOZDURDU

Doları tehdit unsuru olarak kullanıp Türkiye’ye sopa sallayan ABD’ye, yurt içinde seferberlik başlatıldı. Amerikan şirketlere reklam ambargosu ile başlayan süreçte, vatandaş döviz bürosuna koşarak toplam 441 milyon ABD dolarını bozdurdu. Esnaf döviz bozduranlara yönelik çeşitli hediyelerle destek verirken, ülke genelinde Türk Lirasına destek kampanyası başlatıldı.

ŞİRKETLER ERİDİ

ABD’li şirketlerin değeri ise borsada adeta yıkıma uğradı. Amerika Başkanı Donald Trump, yaptığı hamlelerle birlikte ülkesindeki çelik, alüminyum, inşaat ve otomotiv sektörlerini zor duruma soktu. Özellikle çelik ve alüminyuma getirilen ek vergilerin etkisiyle, ABD’nin AK Steel, General Motors ve Boeing’in de aralarında bulunduğu önemli şirketlerinin piyasa değeri 45 milyar dolar azaldı.

2017’de ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada’dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi. Bu yıl ise Trump, Kanada’dan ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum için de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Temmuz ayında ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800’den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD daha sonra getirdiği yeni tarifelerle 200 milyar doların üzerinde bir yaptırım listesi belirledi.

ÇELİK PAZARINDA ‘SİNSİ OYUN’

Trump, Kanada ve Avrupa Birliği ile birlikte Meksika’dan da ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum içinde yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. 10 Ağustos’ta Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, Türkiye’den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Trump attığı mesajda, gümrük vergisini alüminyumda yüzde 20, çelikte ise yüzde 50’ye çıkartacağını söyledi.

TÜRKİYE REST ÇEKTİ, ABD ÇILDIRDI

ABD’nin adımına karşılık Kanada, bu ülkeden ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamı 16.6 milyar dolar değerindeki ürüne misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Çin, ABD yönetiminin ek vergi uygulamasına karşı 50 milyar dolarlık vergi misillemesi yaptı. Pekin hükümeti, ek vergi getirdiği 659 ABD ürününe yüzde 25 vergi uygulayacağını söyledi. Vergi uygulanacak ürünler arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et, mısır, buğday bulunuyor. Meksika da aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu bir takım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi.

BOYKOT ÇAĞRISI

ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı ek vergi uygulamasının ardından Türkiye’den çok sert misilleme geldi. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100’ün üzerinde artırılmasına karar verilirken, toplamda 533 milyon dolarlık yaptırım uygulanacak. Bunun yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte ülkenin teknoloji ürünlerine de boykot çağrısı yapıldı. 300 bin kişinin istihdam edildiği çelik ve alüminyum sektöründe işsizliğin artması bekleniyor.