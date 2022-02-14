ABD, Almanya ve İngiltere haber sitelerinin kuyruğuna basıldı! Ses CHP'nin seçtiği RTÜK üyesinden çıktı

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RTÜK'ün, Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle (DW) ve Euronews'e lisans için 72 saat süre tanımasına ilk itiraz sesi, CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan yükseldi. Taşçı, "Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor, bu bir başlangıç." dedi.

Nedir bu emperyalizme dostluğunuz?

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu’na konuştu.

"Bir kararın yasaya dayanması onun hukuki olduğunu göstermez." diyen CHP'li Taşçı, iktidarı hedef aldığı açıklamasında şunları söyledi:

Bu bir siyasi karardır. Herkes yönetmelik çıktıktan neredeyse üç yıl sonra neden bu üç kurum seçildi diye haklı olarak merak ediyor. Ancak bunun üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor. Çok fazla toz kaldırmadan çok fazla gürültü koparmadan üç uluslararası kurum için karar alındı ama diğer kurumlar için de benzer taleplerin önümüzdeki haftalar ve aylarda gündeme geleceği sürpriz olmayacak. Bu bir başlangıç.