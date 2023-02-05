ABD alay konusu oldu: Çin balonunu F-22 ile vurdular

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Savunma Bakanlığı'nın güvenlik çabalarını destelemek için" Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurdu.

FAA ayrıca Kuzey ve Güney Carolina kıyı şeridi üzerindeki hava sahasının da uçuşa kapatıldığını duyurdu.

ABD'nin Çin'e ait balonu F-22 ile vurması alay konusu oldu

ABD semalarındaki Çin "casus balonu", Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü.

ABD basınında yer alan haberlerde F-22 savaş uçağından ateşlenen "AIM-9X Sidewinder" tipi füzenin balonu vurduğu bildirildi. Vurulan balonun havada patladığını ve balona bağlı donanımların düştüğünü gösteren videolar sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar, "Balon maliyetine 5-6 sıfır ekleyin", "Balon için Raptors'ı gönderdiler", "Amerikan gizli savaşçılarının nasıl çalıştığını görmek için tüm bunların bir yem olduğu hissine sahibim" yorumunda bulundu.

Düşürme için uygun zamanı beklediler

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Şubat'ta balonun varlığıyla ilgili ilk kez bilgilendirildiğinde, mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi için talimat verdiğini ancak kimseye zarar vermemek için uygun zamanı beklediklerini söyledi.

"(1 Şubat'ta) balonla ilgili bilgilendirildiğimde, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) onu mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri talimatını verdim" diyen Biden, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için Savunma Bakanlığının "en iyi zamanı" beklediğini, bunun da balonun Atlantik kıyısında ABD'nin 12 millik karasuları sınırları içerisinde uçtuğu an olduğu belirtti.

Savunma Bakanı Austin de yaptığı açıklamada, "Çin tarafından ABD anakarasındaki stratejik bölgeleri gözetlemek amacıyla kullanılan balon, ABD karasularının üzerine düşürüldü." ifadesini kullandı.

"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmalarının devam ettiği bildirildi.