  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Afganistan'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkaracak
Dünya

ABD, Afganistan'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkaracak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsünden çıkarılacağına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 08:17:00 -
ABD, Afganistan'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsünden çıkaracak

Biden söz konusu kararını, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile bildirdi.

Mektubunda Biden, "1961 tarihli Dış Yardımlar Kanunun 517. maddesi uyarınca, Afganistan'ı NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsünden çıkarma niyetimi sizlere bildiriyorum." ifadesini kullandı.

Afganistan, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama tarafından 2012'de "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanınmıştı.

ABD'nin "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü tanıdığı 20 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 20 ülke bulunuyor.

Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı.

Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

Son olarak ABD Başkanı Biden, Katar ve Kolombiya'yı söz konusu kategoriye almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23